Громов Иван Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГромов Иван Осипович

Громов Иван Осипович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Громов Иван Осипович
Фамилия
Громов
Имя
Иван
Отчество
Осипович
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Заозерская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№5] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 12

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.