Шелепугин Иван Николаевич
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Шелепугин Иван Николаевич
- Фамилия
- Шелепугин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Николаевич
- Сословие
- крестьяне
- Адрес
- Ярославская губерния, Угличский уезд, Ильинская волость, Скокова
- Ценз
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- Источник
- Приложение [№4] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 12
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