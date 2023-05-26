Чадаев Яков Виктор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧадаев Яков Виктор.

Чадаев Яков Виктор.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Чадаев Яков Виктор.
Фамилия
Чадаев
Имя
Яков
Отчество
Виктор.
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Ильинская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№4] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 12

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.