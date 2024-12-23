Цаплин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦаплин Николай Иванович

Цаплин Николай Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Цаплин Николай Иванович
Фамилия
Цаплин
Имя
Николай
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Ильинская волость, Стрелк.
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№4] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 11

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.