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Хапугин Егор Иванов.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Хапугин Егор Иванов.
Фамилия
Хапугин
Имя
Егор
Отчество
Иванов.
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Ильинская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№4] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 11

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