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Ушаков Василий Семенович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ушаков Василий Семенович
Фамилия
Ушаков
Имя
Василий
Отчество
Семенович
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Ильинская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№4] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 11

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