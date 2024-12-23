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Савельев Михаил Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Савельев Михаил Алексеевич
Фамилия
Савельев
Имя
Михаил
Отчество
Алексеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Ильинская волость, Озорнина
Ценз
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Источник
Приложение [№4] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 11

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