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Марков Александр Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Марков Александр Николаевич
Фамилия
Марков
Имя
Александр
Отчество
Николаевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Ильинская волость, Владычни
Ценз
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Источник
Приложение [№4] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 10

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