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Ильин Дмитрий Терентьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ильин Дмитрий Терентьевич
Фамилия
Ильин
Имя
Дмитрий
Отчество
Терентьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Ильинская волость, Третьяковки
Ценз
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Источник
Приложение [№4] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 9

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