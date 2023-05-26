Третьяков Федор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТретьяков Федор Андреевич

Третьяков Федор Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Третьяков Федор Андреевич
Фамилия
Третьяков
Имя
Федор
Отчество
Андреевич
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Сигорская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№3] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.