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Кружков Петр Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кружков Петр Иванович
Фамилия
Кружков
Имя
Петр
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Сигорская волость, Дубровы
Ценз
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Источник
Приложение [№3] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 6

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