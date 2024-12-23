Ильин Евгений Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльин Евгений Алексеевич

Ильин Евгений Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ильин Евгений Алексеевич
Фамилия
Ильин
Имя
Евгений
Отчество
Алексеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Сигорская волость, Белоусова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№3] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 6

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.