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Блинов Сергей Аникиевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Блинов Сергей Аникиевич
Фамилия
Блинов
Имя
Сергей
Отчество
Аникиевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Сигорская волость, Юрьева
Ценз
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Источник
Приложение [№3] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 5

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