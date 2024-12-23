Багунов Максимь Пстрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБагунов Максимь Пстрович

Багунов Максимь Пстрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Багунов Максимь Пстрович
Фамилия
Багунов
Имя
Максимь
Отчество
Пстрович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Сигорская волость, Раменья
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№3] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 5

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.