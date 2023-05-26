Кошкаров Сергей Никол. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошкаров Сергей Никол.

Кошкаров Сергей Никол.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кошкаров Сергей Никол.
Фамилия
Кошкаров
Имя
Сергей
Отчество
Никол.
Сословие
крестьяне
Занятие
секр. Сирот. Суда
Адрес
Ярославская губерния, Углич
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№2] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №94. - С. 4

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close