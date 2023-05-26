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Котовский Василий Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Котовский Василий Иванович
Фамилия
Котовский
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Занятие
рядовой
Адрес
Ярославская губерния, Углич
Ценз
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Источник
Приложение [№2] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №94. - С. 3

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