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Мяснов Владимир Иван.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Мяснов Владимир Иван.
Фамилия
Мяснов
Имя
Владимир
Отчество
Иван.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Романово-Борисоглебский уезд
Ценз
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Источник
Приложение [№3] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 3

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