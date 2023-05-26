Зацепин Василий Петров.
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Зацепин Василий Петров.
- Фамилия
- Зацепин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Петров.
- Сословие
- дворяне
- Адрес
- Ярославская губерния, Романово-Борисоглебский уезд
- Ценз
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- Источник
- Приложение [№3] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 2
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