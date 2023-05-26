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Панов Петр Кузьмич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Панов Петр Кузьмич
Фамилия
Панов
Имя
Петр
Отчество
Кузьмич
Занятие
состоит на общественной службе
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 71.

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