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Попов Петр Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Попов Петр Петрович
Фамилия
Попов
Имя
Петр
Отчество
Петрович
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 66.

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