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Остроумов Иоанн Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Остроумов Иоанн Григорьевич
Фамилия
Остроумов
Имя
Иоанн
Отчество
Григорьевич
Сословие
духовенство
Занятие
протоиерей, законоучитель начального училища
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 65.

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