Никитин Дмитрий Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитин Дмитрий Ефремович

Никитин Дмитрий Ефремович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Никитин Дмитрий Ефремович
Фамилия
Никитин
Имя
Дмитрий
Отчество
Ефремович
Занятие
начальник ст. Вичуга
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 63.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.