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Мелков Петр Лаврентьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Мелков Петр Лаврентьевич
Фамилия
Мелков
Имя
Петр
Отчество
Лаврентьевич
Занятие
помощник начальника станции
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 60.

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