Малинин Владимир Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалинин Владимир Константинович

Малинин Владимир Константинович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Малинин Владимир Константинович
Фамилия
Малинин
Имя
Владимир
Отчество
Константинович
Занятие
конторщик ЖД
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 60.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.