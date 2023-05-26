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Любимов Анатолий

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Любимов Анатолий
Фамилия
Любимов
Имя
Анатолий
Сословие
духовенство
Занятие
священник, законоучитель начального училища
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 52.

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