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Кедров Николай Иосифович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кедров Николай Иосифович
Фамилия
Кедров
Имя
Николай
Отчество
Иосифович
Занятие
пенсионер
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 48.

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