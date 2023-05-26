Клепиков Александр Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлепиков Александр Константинович

Клепиков Александр Константинович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Клепиков Александр Константинович
Фамилия
Клепиков
Имя
Александр
Отчество
Константинович
Занятие
фабричный инспектор
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 48.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.