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Дмитриев Константин Дмитриевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Дмитриев Константин Дмитриевич
Фамилия
Дмитриев
Имя
Константин
Отчество
Дмитриевич
Занятие
весовщик на ЖД
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 26.

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