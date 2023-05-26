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Голубинский Никонор Филаретович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Голубинский Никонор Филаретович
Фамилия
Голубинский
Имя
Никонор
Отчество
Филаретович
Занятие
начальник Ес. Почтового отделения
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 22.

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