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Вейс Иван Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Вейс Иван Александрович
Фамилия
Вейс
Имя
Иван
Отчество
Александрович
Занятие
земский служащий
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 16.

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