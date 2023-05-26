Богословский Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогословский Николай

Богословский Николай

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Богословский Николай
Фамилия
Богословский
Имя
Николай
Сословие
духовенство
Занятие
священник, законоучитель начальной школы
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 12.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.