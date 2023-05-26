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Быков Александр Владимирович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Быков Александр Владимирович
Фамилия
Быков
Имя
Александр
Отчество
Владимирович
Занятие
земский служащий
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 12.

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