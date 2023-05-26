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Кузнецов Геннадий Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кузнецов Геннадий Григорьевич
Фамилия
Кузнецов
Имя
Геннадий
Отчество
Григорьевич
Сословие
мещане
Занятие
бухгалтер Ликвидац. Комис. по делам бывш. Костромского Коммерч. Банка
Адрес
Костромская губерния, Кинешма
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. б/н.

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