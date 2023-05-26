Бураков Никандр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБураков Никандр Владимирович

Бураков Никандр Владимирович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Бураков Никандр Владимирович
Фамилия
Бураков
Имя
Никандр
Отчество
Владимирович
Сословие
мещане
Адрес
Костромская губерния, Ветлуга
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 82.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.