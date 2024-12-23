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Яснев Михаил Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Яснев Михаил Иванович
Фамилия
Яснев
Имя
Михаил
Отчество
Иванович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Успенской ц.
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Потрусовская волость, Михалево
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 82.

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