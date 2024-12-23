Щепинов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩепинов Александр Иванович

Щепинов Александр Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Щепинов Александр Иванович
Фамилия
Щепинов
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Белышевская волость, Пирожиха
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 81.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.