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Шабаров Василий Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шабаров Василий Михайлович
Фамилия
Шабаров
Имя
Василий
Отчество
Михайлович
Сословие
мещане
Адрес
Костромская губерния, Унжа
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 79.

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