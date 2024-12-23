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Фотиев Никита

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Фотиев Никита
Фамилия
Фотиев
Имя
Никита
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Паломская волость, Горевая
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 76.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Неизвестно
После 1906
Гаревая, Кологривский муниципальный район, Костромская область

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