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Федоров Яков

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Федоров Яков
Фамилия
Федоров
Имя
Яков
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Паломская волость, Манженье
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 74.

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