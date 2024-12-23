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Туранов Петр Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Туранов Петр Иванович
Фамилия
Туранов
Имя
Петр
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Георгиевская волость, Соловьево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 72.

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