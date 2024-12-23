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Тренин Иван Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Тренин Иван Александрович
Фамилия
Тренин
Имя
Иван
Отчество
Александрович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Спасская волость, Погорелки
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 72.

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