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Трефилов Павел Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Трефилов Павел Александрович
Фамилия
Трефилов
Имя
Павел
Отчество
Александрович
Сословие
мещане
Адрес
Костромская губерния, Кологрив
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 72.

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