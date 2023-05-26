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Смирнов Павел Демидович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смирнов Павел Демидович
Фамилия
Смирнов
Имя
Павел
Отчество
Демидович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Халбужская волость, Железцово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 69.

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