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Смирнов Яков Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смирнов Яков Петрович
Фамилия
Смирнов
Имя
Яков
Отчество
Петрович
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Кологривская волость, с-цо Петровка
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 68.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1834
06.11.1910 ст.

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