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Сергеев Николай Пантелеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сергеев Николай Пантелеевич
Фамилия
Сергеев
Имя
Николай
Отчество
Пантелеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 68.

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