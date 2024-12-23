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Серов Владимир Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Серов Владимир Михайлович
Фамилия
Серов
Имя
Владимир
Отчество
Михайлович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Кологривская волость, Хмелевка
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 68.

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