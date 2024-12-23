Степанов Василий
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Степанов Василий
- Фамилия
- Степанов
- Имя
- Василий
- Сословие
- крестьяне
- Адрес
- Костромская губерния, Кологривский уезд, Георгиевская волость, Савинская
- Источник
- Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 67.
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