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Снедков Иван Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Снедков Иван Иванович
Фамилия
Снедков
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Ефремовская волость, Павлово
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 65.

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