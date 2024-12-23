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Судайкин Изосим Абрамович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Судайкин Изосим Абрамович
Фамилия
Судайкин
Имя
Изосим
Отчество
Абрамович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Медведицкая волость, Фалино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 65.

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