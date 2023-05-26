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Смирнов Тимофей Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смирнов Тимофей Андреевич
Фамилия
Смирнов
Имя
Тимофей
Отчество
Андреевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Паломская волость, М. Каменка
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 65.

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